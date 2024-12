Milletvekili Akar: 'Türkiye artık özne haline geldi'

Çeşitli programlara katılmak için Bursa'ya gelen Akar, Valilik ziyaretinin ardından Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Turkuaz Salon'da düzenlenen "Türkiye'nin Savunma ve Güvenlik Meseleleri" konulu panelde konuşma yaptı.

Türkiye'nin coğrafi olarak etrafında ciddi risk ve tehditler olduğunu belirten Akar, "Bunları ciddiye almak zorundayız. Bu işlerin şakası yok. Her türlü olasılığı düşünmek zorundayız. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine nasıl karşı durduysak, o duruşumuzu hatırlamamız lazım. Dik olacağız fakat dikleşmeyeceğiz. Kibirli olmayacağız. Ülkemizin geleceği için bu çok önemli. Bizim bütünlüğümüz parçalanmaz. Parçalamak isteyenler olur mu? Olur. Bunların kimi denizlere döküldü, kimi de topraklara gömüldü ve gömülmeye devam ediyor. Türkiye'nin her yönüyle büyük bir devlet olduğunu her zaman hissedin. Bunu yaşayın. Türkiye, şu an geldiği noktayla herkes için bir gurur meselesidir. Uluslararası ortamda Türkiye artık bir özne haline geldi. Türkiye'yi seversiniz veya sevmezsiniz; fakat Türkiye'siz bir hesap yapamazsınız. Yapamayacaksınız. Türkiye ile mutlaka konuşup anlaşmanız lazım. Suriye olayında olduğu gibi, denklemde mutlaka Türkiye'nin olması gerekiyor. Atalarımız gerçekten barışı, huzuru ve adaleti sağladılar. Gittiğiniz zaman pek çok bölgede Türkiye'ye karşı büyük bir muhabbet olduğunu görürsünüz. Bu nedir? Biz hiçbir zaman sömürgeci ve emperyalist olmadık. Osmanlı'dan sonra 30 devlet çıktı. Hiçbiri Türkçe konuşmuyor. Bazıları, 'Keşke konuşsalardı' diyor. Hayır, o zaman 600 sene değil, 70 sene olurdu. Dolayısıyla biz, onların devamında gerçekten bir özne olarak elimizden geldiğince çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye, çok şükür, söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir ülke haline geldi. Bununla ne kadar gurur duysak azdır" ifadelerini kullandı.