Milletvekili Arıkan, iktidara 'araç ve makam saltanatını' üzerinden yüklendi

Saadet Partisi Genel Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidarı tasarruf yönünden eleştirdi. Arıkan paylaşımında hükümetin tasarruf tedbirlerine karşı Nasreddin Hoca türbesi imasında bulunarak “İktidarın tasarruf anlayışı, Nasreddin Hoca'nın Türbesi gibi; 4 bir tarafı açık, Bir tarafı asma kilitle kapalı.

Açık olan taraflar; Araç ve makam saltanatı, ayrıca gelir gelmez ilk işi makam odasını ve aracını değiştirmek olan gösteriş meraklısı yöneticilerin konforlarından taviz vermemek adına kılıfını hazırladıkları harcamalar, Tüm kamuya ait imaj, reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler harcamaları, Dijital dönüşüm kampanyaları içine renk deriştirmiş vaziyette yuvalanan kaynak ve enerji israfı, yeşil kamunun hala çok uzakta olması. Kapalı olan taraf; Çayın yanında kurabiye servisi” ifadelerine yer verdi.