Milletvekili Aşkın Genç'in tarikat hazımsızlığı

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, öğretmenlere yönelik mesleki kanun görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.



"Öğretmenleri iktidarın çıkarlarına hizmet eden birer memur haline getirme riski taşımaktadır"

Milli Eğitim Akademisi’nin öğretmenlere ve eğitim sistemine zarar vereceğini dile getiren Milletvekili Genç, “Geleceğimizi şekillendiren eğitim sistemimizin temel taşları olan öğretmenlerimizi ilgilendiren bir yasa görüşülüyor. Ancak bu yasa öğretmenlerimizin ihtiyaçların ve eğitimdeki sorunları çözmekten çok uzak. Türkiye’nin aydınlık yarınları için en değerli varlıklarımız çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin karşılaştığı zorlukları giderecek kapsamlı ve adil bir yasa yerine burada yüzeysel değişiklikler ile yetinildiğini burada üzülerek görmekteyiz. Öncelikle bu yasa ile önerilen Milli Eğitim Akademisini ele almak istiyorum. Eğitim fakültelerinin yerine geçmesi planlanan Millî Eğitim Akademisi, öğretmenlerimizin ideolojik bir süzgeçten geçirilerek yetiştirilmesine olanak tanıyacak şekilde kurgulanmıştır. Akademi öğretmenlerin özgür bir eğitimci olmasını engelleyip onları siyasi iktidarın çıkarlarına hizmet eden birer memur haline getirme riski taşımaktadır. Özgür düşüncenin öğretmenlerin zihninden silinmesi sadece eğitim sistemimize değil milletimizin aydınlık geleceğine de zarar verecektir” diye konuştu.

GENÇ'TEN 'TARİKAT ÜYELERİNİ YERLEŞTİRDİNİZ' İTHAMI

Her alana tarikat üyelerinin yerleştirildiğini ifade eden Milletvekili Genç, ‘Kamuda mülakatı kaldıracağız’ dediniz, şimdi de ‘Millî Eğitim Akademisi’ adı altında yeni bir mülakat sistemi getirmektesiniz. Üzerinde hiçbir emeğinizin olmadığı, hatta okumaya dahi erindiğiniz kanun tekliflerinin biri geliyor, biri gidiyor. Nerede hazırlandığını, nereden gönderildiğini hepimiz biliyoruz. ‘Güçler ayrılığı ilkesini koruyacağız, güçlendireceğiz’ diye getirdiğiniz Cumhurbaşkanlığı sisteminde ne yasama bıraktınız ne yürütme ne de yargı. Aşağıdan yukarıya her alanı siyasallaştırarak ya yandaşlarınızı ya da tarikat üyelerini yerleştirdiniz. Peki, bu kurmak istediğiniz akademide öğretmenlerimizi kime seçtireceksiniz, hangi tarikat üyesi, hangi yandaş karar verecek? Millî Eğitim Bakanı’nın zararlı bulmadığı tarikatlar mı?” diye konuştu.

Milletvekili Genç'ten 'Müfredattan Atatürk’ün adını ve cumhuriyet değerlerini çıkardınız' iftirası

Son olarak Mesleki Kanun Teklifinde Atatürk’ün adının geçmediğine değinen Genç, “Bunun yanında yasa teklifi eğitimde bilimsel ve laik ilkeleri zayıflatmakta millî eğitim sistemimizi yozlaştırılmaktadır. Kanunda Atatürk’ün adı bir kez bile geçmemektedir. Cumhuriyetimizin kurucusunun adı bile anılmadan bu milletin çocukları nasıl aydınlanacak? ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ diyerek getirdiğiniz müfredattan Atatürk’ün adını ve cumhuriyet değerlerini çıkardınız, şimdi de Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndan çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu kadar mı rahatsız oluyorsunuz cumhuriyet değerlerinden, laiklikten ve kurucumuz Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten?” dedi.