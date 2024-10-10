'Kumar bağımlılığı, alkolden sonra ikinci sırada'

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Sivil Toplum’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Çifçi, YEDAM’a bugüne kadar 597 başvuru alındığını belirtti.

'MADDE BAĞIMLILIĞINI KUMAR BAĞIMLILIĞI TAKİP EDİYOR'

Çifçi, Eylül 2024 itibarıyla 17 yeni başvuru aldıklarını ve Kayseri YEDAM'ın kuruluşundan bu yana toplam 597 başvuru alındığını ifade etti. Çifçi, ”2 kişi alkol bağımlılığı, 1 kişi madde bağımlılığı, 6 kişi tütün bağımlılığı, 5 kişi kumar bağımlılığı ve 2 kişi internet bağımlılığı nedeniyle başvurdu. Eylül ayında 83 görüşme gerçekleşti ve 23 etkinlik düzenlendi” ifadelerini kullandı.

Çifçi en fazla başvurunun madde bağımlılığı nedeniyle yapıldığını (129 kişi) ifade ederken, pandemi sonrası kumar bağımlılığında artış olduğunu söyledi. “Pandemi sonrası kumar bağımlılığında ciddi bir artış gözlemliyoruz. Eskiden madde bağımlılığını genellikle alkol bağımlılığı takip ederken, artık ikinci sırada kumar bağımlılığı yer alıyor. Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte, kumar oyunlarına erişim daha kolay hale geldi ve bu durum maalesef bağımlılık oranlarını artırdı” şeklinde konuştu.