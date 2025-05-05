Milletvekili ATAŞ'ın Kayseri'de İlçe Temasları Devam Ediyor
AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, kent genelinde vatandaşlarla doğrudan buluşma ve ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Yahyalı ve İncesu ilçelerindeki toplantılarda yerel sorunlar, kurum temsilcileriyle birlikte ele alındı vatandaşların taleplerine çözüm üretme gayreti sürüyor.
Toplantılarda muhtarlar, esnaf ve çiftçilerle görüşüldü, bölgesel meseleler masaya yatırıldı. Ataş, yaptığı açıklamada, sorunların çözümünde iletişimin ve yerinde çözümün önemine vurgu yaptı; ilçe ziyaretlerinin verimli geçtiğini belirtti.
İlçe başkanları, belediye ve kaymakamlara teşekkür eden milletvekili, birlik ve dayanışma mesajları verdi. Ayrıca, teşkilat çalışanlarına da övgüde bulundu. Gelecek dönemlerde de vatandaş odaklı çalışmaların süreceğini ifade etti.
Kayseri’de sorunların var olduğunu kabul eden Ataş, bunların çözümüne odaklandıklarını vurguladı.