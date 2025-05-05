Milletvekili ATAŞ'ın Kayseri’de İlçe Temasları Devam Ediyor

Toplantılarda muhtarlar, esnaf ve çiftçilerle görüşüldü, bölgesel meseleler masaya yatırıldı. Ataş, yaptığı açıklamada, sorunların çözümünde iletişimin ve yerinde çözümün önemine vurgu yaptı; ilçe ziyaretlerinin verimli geçtiğini belirtti.

İlçe başkanları, belediye ve kaymakamlara teşekkür eden milletvekili, birlik ve dayanışma mesajları verdi. Ayrıca, teşkilat çalışanlarına da övgüde bulundu. Gelecek dönemlerde de vatandaş odaklı çalışmaların süreceğini ifade etti.

Kayseri’de sorunların var olduğunu kabul eden Ataş, bunların çözümüne odaklandıklarını vurguladı.

