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  • Kayseri'de Hayırsever İş Birliğiyle Yeni Bir Cami İnşaatı Sürüyor

Kayseri'de Hayırsever İş Birliğiyle Yeni Bir Cami İnşaatı Sürüyor

Toplam 840 metrekare alana inşa edilen ve yaklaşık 632 kişilik kapasiteye sahip olacak olan yapıda, okuma salonu ve şadırvan da bulunacak. Mahalle yaşamına yeni bir soluk getirmesi hedeflenen proje, yerel yönetim ve hayırseverlerin ortak çalışmasıyla hayata geçiriliyor.

Kayseri'de Hayırsever İş Birliğiyle Yeni Bir Cami İnşaatı Sürüyor

İnceleme sırasında projeyi yerinde gören yetkililer, çalışmaların hızla ilerlediğini belirtti ve bölgeye değer katması beklenen eserin, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde şekilleneceğine vurgu yaptı. Bu tür projeler, şehir planlamasının ve toplum desteğinin güzel bir örneği olarak öne çıkmaya devam ediyor.

Haber Merkezi

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