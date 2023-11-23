Milletvekili Ataş, kaynak dağıtımında adalet ve şeffaflık istiyor

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “AKP iktidarında yapılan hesaplar millet esaslı değil, yandaş esaslı yapılmaktadır” dedi. Vatandaşların finanse erişemediğini kaydeden Ataş,”Krediye gerçekten ihtiyacı olan esnaf, KOBİ, sanayici AKP'nin yandaş kontenjanına takılıyor, hakkı olan krediyi dahi alamıyor” diye konuştu. “Türkiye Cumhuriyeti’nin önemlikaynaklarının AKP iktidarı döneminde yandaşlar tarafından rehin alındığı görülüyor” diyen Ataş, “AKP kamunun kaynakları adil dağıtmıyor, millet için değil yandaş için harcıyor” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Meclis’te parti grubu adına konuştu. Ülkede yaşanan sıkıntıları, vatandaşların çözülmeyen sorunlarını gündeme taşımaya devam edeceğini belirten Milletvekili Dursun Ataş, iktidarın adaletsiz uygulamalarına dikkat çekti. Ataş, “AKP iktidarında kamunun kaynakları adil ve şeffaf dağıtılmamakta, millet için değil yandaş için harcanmaktadır” dedi.

KREDİYE GERÇEKTEN İHTİYACI OLAN ESNAF, KOBİ, SANAYİCİ AKP'NİN YANDAŞ KONTENJANINA TAKILIYOR, HAKKI OLAN KREDİYİ DAHİ ALAMIYOR

“Yandaş şirketler doğru düzenli teminat göstermeden kamu bankalarından milyonlarca liralık kredilere ulaşırken krediye gerçekten ihtiyacı olan esnaf, KOBİ, sanayici AKP'nin yandaş kontenjanına takılıyor” diyen Milletvekili Ataş, şunlarısöyledi: Kamu kaynaklarının etkili ve adil bir şekilde kullanılması, bu ülkeninekonomik büyümesi, toplumsal kalkınma ve vatandaşların refahını artırmasürecinde hayati bir olaydır. Ancak AKP iktidarında kamunun kaynakları adil ve şeffaf dağıtılmamakta, millet için değil yandaş için harcanmaktadır. Kredi Garanti Fonu ve devlet bankalarının kredi politikaları, diğer tüm kamu kaynaklarında olduğu gibi kamu kaynaklarının yandaşlara nasıl aktarıldığını açıkça göstermektedir. Kredi Garanti Fonunun kötü niyetli kullanımı, adaleti ve şeffaflığı zedelerken özellikle yandaşlara kaynak sağlandığı yönündeki iddialar kamuoyunu ciddi şekilde rahatsız etmektedir. Bu fonun amacı, bugün AKP iktidarının kötü ekonomi politikaları yüzünden finansmana erişemeyen küçük veorta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak olmalıdır. Ancak görüyoruz ki bu kaynaklar şeffaf olmayan bir şekilde ve belirli bir kesimeavantaj sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Maalesef, Kredi Garanti Fonunun kullanımında gördüğümüz tablo, devlet bankalarının verdikleri kredilerle de aynen geçerlidir. Yandaş şirketler doğru düzenli teminat göstermeden kamubankalarından milyonlarca liralık kredilere ulaşırken krediye gerçektenihtiyacı olan esnaf, KOBİ, sanayici AKP'nin yandaş kontenjanına takılıyor, hakkıolan krediyi dahi alamıyor.

KAYNAKLAR AKP TARAFINDAN REHİN ALINMIŞTIR

Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli kaynaklarının AKP iktidarıdöneminde yandaşlar tarafından rehin alındığını ifade eden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Bu, ülkemizin geleceği ve milletimizin refahı adına ciddi birtehdittir. Kur korumalı mevduat hesapları, Hazine garantili projeler, faizödemeleri, kamu kredilerinin dağıtılması gibi uygulamaların arkasında ülkemizinkaynaklarının yandaşlara aktarılması amacı bulunmaktadır. 85 milyonun parası olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçesi AKP dönemindeki bu tip uygulamalarlayandaşlara, saray çevresine, gizli ortaklı şirketlere, cemaat ve tarikatların vakıf ve derneklerine aktarılmakta, kamunun parası ve gücü kullanılaraksermayenin hızla el değiştirilmesi sağlanmaktadır” dedi.

AKP İKTİDARINDA YAPILAN HESAPLAR MİLLET ESASLI DEĞİL, YANDAŞ ESASLI YAPILMAKTADIR

AKP’nin hayata geçirdiği uygulamalarla çıkar gruplarının zenginleştiğini vurgulayan Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Bugün, AKP iktidarı, istediği kişi ve şirketin batmasını sağlarken bundan boşalan yerlere istediği kişileri veşirketleri getirmektedir. Bu uygulamalar sadece belirli bir çıkar grubunun zenginleşmesine hizmet ederken ülkemizin her geçen gün geriye gitmesine desebep olmaktadır. Yani, görülmektedir ki AKP iktidarında yapılan hesaplarmillet esaslı değil, yandaş esaslı yapılmaktadır. AKP iktidarında projelermillet için değil, bir avuç azınlığın zenginliğine zenginlik katmak içinplanlanmaktadır. Üstelik yargıdaki yozlaşma yüzünden, Sayıştay’ın etkisiz hâle getirilmesi yüzünden, denetim mekanizmalarının yok edilmesi yüzünden bu konudahesap dahi sorulamamaktadır” diye konuştu.

MİLLETİMİZİN ALIN TERİ OLAN PARASININ NASIL KULLANDIRILDIĞINI DENETLEMEK MECLİS’İN EN TEMEL VAZİFESİDİR

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) görevini de hatırlatan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Türkiye’nin ekonomik kaynaklarının adil ve etkin bir şekilde kullanılması için çaba harcamak, milletimizin alın teri olanparasının nasıl kullandırıldığını denetlemek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ninen temel vazifesidir” şeklinde konuştu.