Kayseride trafik kurallarına uymayan bin 224 sürücüye cezai işlem uygulandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından İl genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Toplamda bin 224 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilimiz genelinde abartı egzoz, drift, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 27 araç sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 171 araç sürücüye sürücü belgesiz veya geçersiz araç kullanmaktan, 266 araç sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 474 araç sürücüye cep telefonu kullanımından, 7 araç sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan, 3 araç sürücüye drift yapmaktan,30 araç sürücüye makas atmaktan, 189 araç sürücüye yüksek sesle müzik dinlemekten, 17 araç sürücüye ışık donanımı kurallarına uymamaktan, 40 araç sürücüye modifiyeli araç kullanmak suçundan işlem yapıldı.