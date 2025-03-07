Milletvekili Ataş: 'Kayseri, korkulacak derecede büyük bir fay hattının üzerinde değil'

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Depreme dayanıklı binaların inşasının mümkün olduğunu ancak bunun belirli maliyetleri olduğunu belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş; “Deprem fayının üstüne dahi ev yapabilirsiniz, bunu herkes biliyor. Bugün Japonya’da ve diğer ülkelerde 7 şiddetinde deprem oluyor ama bir kişi bile ölmeden kurtarılabiliyor, bir bina bile yıkılmadan ayakta kalabiliyor. Ama bunun bir maliyeti var. Beton kullanıyorsanız başka bir maliyeti var, çelik kullanıyorsanız başka bir maliyeti var. Eğer bu maliyetleri yerine getirir ve yapılan binaları düzenli kontrol edip denetleyebilirseniz, fay hattının üstünde dahi olsa hiçbir insanımız hayatını kaybetmez. Aslında Kayseri, korkulacak derecede büyük bir fay hattının üzerinde değil. Belli bölgelerde fay tespitleri var ama bu fayların 50 metre yakınına kadar bile rahatlıkla hastane ya da okul yapılabiliyor. Ancak projelerinizi, gerekli teknik gerekliliklere göre hazırlamanız gerekiyor.

Bu konuyu iki yönlü ele almak lazım. Bir teknik boyutu var, bir de maliyet boyutu. Şimdi siz düz bir alana ev yapacaksınız, fay hattı geçmiyor, kayalık değil. Oradaki maliyetle fay hattı üzerine yapacağınız evin maliyeti aynı olmaz. Düz alandaki maliyet 10 lira ise, fay hattı üzerindeki maliyet 50 lira olabilir. Ama burada da arsadan iki daire isteme hakkınız olmaz. Şu anda sizin kurduğunuz cümlelere baktığımda, böyle bir mantık doğru değil. Normal bir arsaya yapılan eve 100 lira harcanıyorsa, fay hattına yakın bir yere yapılan eve 200 lira harcanması gerekebilir. Ama arsanın değeri her iki yerde de aynı değildir. O yüzden burada dengeyi yakalamak ve maliyeti doğru hesaplamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.