  • Haberler
  • Gündem
  • Milletvekili Ayşe Böhürler, deprem yıldönümünde Osmaniye'deydi

Milletvekili Ayşe Böhürler, deprem yıldönümünde Osmaniye'deydi

6 Şubat Deprem'inin yıldönümünde Osmaniye'ye gidip, depremde yakınlarını kaybeden vatandaşların acısına ortak olan Kayseri Ak Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, vefat eden vatandaşlarımız için dualar etti.

Milletvekili Ayşe Böhürler, deprem yıldönümünde Osmaniye'deydi

6 Şubat Deprem'inin yıldönümünde Osmaniye'ye gidip, depremde yakınlarını kaybeden vatandaşların acısına ortak olan Kayseri Ak Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diledi. Böhürler, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileklerinde bulunarak  "Allah tekrarını yaşatmasın," ifadelerini kullandı.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları: 'Gazze Müslümanların Öz Yurdudur'
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları: 'Gazze Müslümanların Öz Yurdudur'
Erciyes A.Ş.'nin başarısı sınırları aşıyor: Karadağ Heyeti hayran kaldı
Erciyes A.Ş.'nin başarısı sınırları aşıyor: Karadağ Heyeti hayran kaldı
6 Şubat Depremlerini Anma Programı düzenlendi
6 Şubat Depremlerini Anma Programı düzenlendi
Vali Çiçek: 'Tüm depremlere 15 dakika içerisinde uçakla ulaşabilmek için çalışmalara başlandı'
Vali Çiçek: “Tüm depremlere 15 dakika içerisinde uçakla ulaşabilmek için çalışmalara başlandı”
Vali Çiçek'ten deprem çalışmalarından dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür
Vali Çiçek'ten deprem çalışmalarından dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür
İYİ Partili Hakkomaz Şahin, 'Deprem değil imar affı, kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çeviren başkan öldürür'
İYİ Partili Hakkomaz Şahin, “Deprem değil imar affı, kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çeviren başkan öldürür”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!