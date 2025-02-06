Milletvekili Ayşe Böhürler, deprem yıldönümünde Osmaniye'deydi
6 Şubat Deprem'inin yıldönümünde Osmaniye'ye gidip, depremde yakınlarını kaybeden vatandaşların acısına ortak olan Kayseri Ak Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, vefat eden vatandaşlarımız için dualar etti.
6 Şubat Deprem'inin yıldönümünde Osmaniye'ye gidip, depremde yakınlarını kaybeden vatandaşların acısına ortak olan Kayseri Ak Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diledi. Böhürler, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileklerinde bulunarak "Allah tekrarını yaşatmasın," ifadelerini kullandı.