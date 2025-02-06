Saadet Partisi İl Başkanı Altun: 'Acılarımız halen tazedir'

Başkan Altun, mesajında şunları ifade etti: “Bugün, millet olarak yaşadığımız derin acının yıl dönümünü anarken, 6 Şubat tarihini içimizde bir yara olarak taşıyoruz. İki yıl önce, yüreğimizi sarsan o büyük felaket, hayatlarından değerli parçalar koparılan pek çok ailenin yaşadığı kayıplarla dolu bir hikaye yazdı. Bu acı, sadece o gün değil, süreklilik arz eden belleklerimizde yer alacak.

YAŞANANLARDAN DERS ÇIKARMALI

Yaşanan bu acı olay, bizlere toplum olarak ne denli güçlü ve dayanışma içinde olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. El birliğiyle yaralarımızı sarmak, hayatta kalanların ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapma sorumluluğumuz var. Depremzedelerin yanında olmak, yalnızca bir destek değil, aynı zamanda insan olmanın en gerçek hali olarak karşımıza çıkıyor.

GÜVENLİ GELECEK İÇİN ADIM ATIYORUZ

Gelecekte benzer acıların yaşanmaması için, afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla gereken tedbirler ve kentsel dönüşüm projeleri üzerinde durmak zorundayız. Bilim insanlarının verileri ışığında, sağlam yapılar inşa etmek, evlerimizi güvence altına almak, tüm yurttaşların ortak hedefi olmalıdır.

BİRLİKTE UMUT İNŞA ETME ZAMANI

Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı olarak, bu zor günlerin üstesinden birlikte gelmeye kararlı olduğumuzu belirtmek isterim. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır ve metanet temenni ediyoruz. Birlikte bu acıların tekrarlanmaması için el birliğiyle, kararlılıkla ilerlemeli ve umudu inşa etmeliyiz. Unutulmamalıdır ki, her acı, geçmişte yaşananlardan daha güçlü bir geleceği inşa etmemiz için bir hatırlatmadır.” dedi.