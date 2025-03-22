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Milletvekili Ayşe Böhürler, gençlere Alev Alatlı'yı anlattı

Melikgazi Belediyesi, eğitim yatırımlarının yanı sıra kültür ve sanat programlarına da ağırlık vererek Mektep Melikgazi kapsamında anlamlı bir söyleşi düzenledi. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Alev Alatlı'nın 'Suç Ortağı Hollywood' kitabı üzerine görüşlerini paylaştı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

Milletvekili Ayşe Böhürler, gençlere Alev Alatlı'yı anlattı

Eğitimde Seferberlik ve Kültürel Katkılar

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçede başlatılan eğitim seferberliğini vurgulayarak, gençlere yönelik projelerden bahsetti. Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi, Teknoloji Lisesi ve Akıl Küpü Kütüphaneleri gibi yatırımlarla eğitime verdikleri desteği anlattı. Palancıoğlu, kültür ve sanat açısından da farklı bir döneme girdiklerini belirtti.

Alev Alatlı’nın Felsefesi ve Kitabı

Milletvekili Ayşe Böhürler, Alev Alatlı’nın yerli bir aydın olarak Türkiye’ye kattığı değerlerden bahsetti. "Suç Ortağı Hollywood" kitabının önemine değinen Böhürler, Alatlı’nın bilgi birikimini gençlere aktarma arzusunu dile getirdi. Söyleşi, katılımcılar için ilham verici bir atmosfer sundu.

 

Haber Merkezi

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