Polise hakaret eden CHP'li Meclis üyesi Kılınç gözaltına alındı
Kayseri'de CHP mitinginde polis ve eylemciler arasında arbede yaşanırken CHP Talas Belediyesi Meclis Üyesi Alaattin Can Kılınç, polise hakaretten gözaltına alındı.
Kayseri’de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Her İl Miting” çağrısı üzerine Kayseri teşkilatı da 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Mimarsinan Parkı’nda miting düzenlenmesi için çağrı yaptı. Miting alanına giden topluluk ve polis arasında ise arbede yaşandı. Bu sırada CHP Talas Belediyesi Meclis Üyesi Alaattin Can Kılınç, polise hakaretten gözaltına alındı.