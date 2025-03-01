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Milletvekili Ayşe Böhürler, ilk iftarını İdeal Gençlik ve Aile Derneği ile birlikte açtı

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Ramazan ayının ilk iftarını İdeal Gençlik ve Aile Derneği ile birlikte açtı.

Milletvekili Ayşe Böhürler, ilk iftarını İdeal Gençlik ve Aile Derneği ile birlikte açtı

Ramazan’ın bereketini ve dayanışma ruhunu gençler ve ailelerle aynı sofrada paylaşan Böhürler, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

İftar programında konuşan Böhürler, “Ramazan ayı, paylaşmanın, kardeşliğin ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı bir zaman dilimi. Bugün, gençlerimiz ve ailelerimizle aynı sofrada buluşarak bu manevi atmosferi hep birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaşıyoruz” dedi.

Dayanışma ve Paylaşımın Ayı: Ramazan

Kayseri’de Ramazan ayının coşkuyla karşılandığını belirten Böhürler, Ramazan’ın yalnızca oruç ibadetinden ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumsal birlikteliği güçlendiren bir dönem olduğunu ifade etti.

Bu anlamlı buluşmada emeği geçen herkese teşekkür eden Böhürler, “Ramazan’ın getirdiği huzur ve bereketin tüm hemşehrilerimiz için daim olmasını diliyorum” diyerek, Kayserilileri Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşamaya davet etti.
 

Haber Merkezi

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