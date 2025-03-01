  • Haberler
  • Gündem
  • Milletvekili Ayşe Böhürler, Uluslararası Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Milletvekili Ayşe Böhürler, Uluslararası Öğrencilerle Bir Araya Geldi

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, 2025 Kayseri Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında, farklı ülkelerden gelip Kayseri'de eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Milletvekili Ayşe Böhürler, Uluslararası Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Akademik ve kültürel birikimlerini Kayseri Medeniyetin Burçları Derneği'nde öğrencilerle paylaşan Böhürler, Kayseri’nin hem Türkiye’nin hem de dünyanın önemli eğitim merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Böhürler, Türkiye’nin yalnızca kendi gençleri için değil, farklı coğrafyalardan gelen öğrenciler için de nitelikli eğitim sunduğunu belirterek, “Türkiye, eğitim aracılığıyla küresel bir kültür köprüsü kuruyor. Kayseri gibi köklü bir medeniyete sahip şehirlerimiz de bu köprünün en önemli ayaklarından biri. Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler, burada kazandıkları akademik ve kültürel donanımla ülkeleri ile Türkiye arasında güçlü bağlar kuruyor. Böylece ülkemizin bölgesel ve uluslararası etkisini artıran önemli aktörler haline geliyorlar” dedi.

Milletvekili Ayşe Böhürler, Uluslararası Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Kayseri, Kültürel ve Akademik Çekim Merkezi Olmaya Devam Ediyor

Kayseri’nin tarih boyunca bir bilim ve medeniyet merkezi olduğuna dikkat çeken Böhürler, şehrin sahip olduğu üniversiteler, araştırma merkezleri ve akademik yapılarla uluslararası eğitim alanında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. “Kayseri, eğitim ve bilim alanında her geçen gün daha da güçleniyor. Misafir öğrencilerimiz burada sadece akademik birikim elde etmiyor, aynı zamanda kültürümüzü tanıyarak Türkiye ile kalıcı bağlar kuruyorlar. Kayseri, uluslararası öğrenciler için bir eğitim yuvası olmanın ötesinde, geleceğin bilim insanlarını, iş insanlarını ve liderlerini yetiştiren bir şehir olma misyonunu sürdürüyor” diye konuştu.

Programın gerçekleşmesinde emeği geçen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür eden Böhürler, uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki akademik başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.

Kayseri’nin uluslararası eğitimdeki rolü her geçen gün güçlenirken, şehirdeki akademik ve kültürel faaliyetlerin dünya çapında yankı bulmaya devam ettiği belirtildi.

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Türk Savunma Sanayiinde Yerli Batarya Atılımı: TUSAŞ ve ASPİLSAN'dan Stratejik İş Birliği
Türk Savunma Sanayiinde Yerli Batarya Atılımı: TUSAŞ ve ASPİLSAN'dan Stratejik İş Birliği
28 Şubat'ın Karanlık Yüzü: Saadet Partisi'nden Demokrasi Vurgusu
28 Şubat'ın Karanlık Yüzü: Saadet Partisi'nden Demokrasi Vurgusu
17 Suç kaydı olan ve drift atıp araçtan ateş eden şahıs yakalandı
17 Suç kaydı olan ve drift atıp araçtan ateş eden şahıs yakalandı
İnönü Parkı'nda ahlaksızlık yapan şahıs yakalandı
İnönü Parkı'nda ahlaksızlık yapan şahıs yakalandı
Kayseri'de Korsan Taksilere Büyük Darbe!
Kayseri'de Korsan Taksilere Büyük Darbe!
AK Parti Kayseri'de Ramazan Koordinasyon Merkezi Kuruldu
AK Parti Kayseri’de Ramazan Koordinasyon Merkezi Kuruldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!