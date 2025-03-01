Milletvekili Ayşe Böhürler, Uluslararası Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Akademik ve kültürel birikimlerini Kayseri Medeniyetin Burçları Derneği'nde öğrencilerle paylaşan Böhürler, Kayseri’nin hem Türkiye’nin hem de dünyanın önemli eğitim merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Böhürler, Türkiye’nin yalnızca kendi gençleri için değil, farklı coğrafyalardan gelen öğrenciler için de nitelikli eğitim sunduğunu belirterek, “Türkiye, eğitim aracılığıyla küresel bir kültür köprüsü kuruyor. Kayseri gibi köklü bir medeniyete sahip şehirlerimiz de bu köprünün en önemli ayaklarından biri. Türkiye’de eğitim gören uluslararası öğrenciler, burada kazandıkları akademik ve kültürel donanımla ülkeleri ile Türkiye arasında güçlü bağlar kuruyor. Böylece ülkemizin bölgesel ve uluslararası etkisini artıran önemli aktörler haline geliyorlar” dedi.

Kayseri, Kültürel ve Akademik Çekim Merkezi Olmaya Devam Ediyor

Kayseri’nin tarih boyunca bir bilim ve medeniyet merkezi olduğuna dikkat çeken Böhürler, şehrin sahip olduğu üniversiteler, araştırma merkezleri ve akademik yapılarla uluslararası eğitim alanında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. “Kayseri, eğitim ve bilim alanında her geçen gün daha da güçleniyor. Misafir öğrencilerimiz burada sadece akademik birikim elde etmiyor, aynı zamanda kültürümüzü tanıyarak Türkiye ile kalıcı bağlar kuruyorlar. Kayseri, uluslararası öğrenciler için bir eğitim yuvası olmanın ötesinde, geleceğin bilim insanlarını, iş insanlarını ve liderlerini yetiştiren bir şehir olma misyonunu sürdürüyor” diye konuştu.

Programın gerçekleşmesinde emeği geçen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür eden Böhürler, uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki akademik başarılarının artarak devam etmesini temenni etti.

Kayseri’nin uluslararası eğitimdeki rolü her geçen gün güçlenirken, şehirdeki akademik ve kültürel faaliyetlerin dünya çapında yankı bulmaya devam ettiği belirtildi.