Milletvekili Baki Ersoy: 'Bir puanın yeri geldiğinde üç puan kadar kıymeti var'

Maç sonrası açıklamalarda bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu çünkü 7 maçtır yenilen bir Kayserispor söz konusu, Antalyaspor’a karşı iyi mücadele ettik. Bir puan almak da iyidir, ligde bir puanı almanın yeri geldiğinde üç puan kadar kıymeti var” dedi ve yeni teknik direktör Burak Yılmaz’ı da tebrik etti.

Süper Lig'in 23. Haftasında Antalyaspor’u konuk eden Kayserispor, ilk yarıyı geride tamamlarken ikinci yarıda Karimi’nin attığı golle berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı ve 7 haftalık mağlubiyet serisini de sona erdirdi. Maç sonrası konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Takımımız çok iyi mücadele etti ve 4-5 tane net gol pozisyonumuz vardı. Yenilmemek çok önemliydi, bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu. 7 maçtır yenilen bir Kayserispor söz konusu, Antalyaspor’a karşı iyi mücadele ettik. Bir puan almak da iyidir, ligde bir puanı almanın yeri geldiğinde üç puan kadar kıymeti var. Burak hocamızı da kulübümüzü de tebrik ederiz, Burak hocamız takım için daha uğurlu olacaktır” dedi.