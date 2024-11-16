Milletvekili Böhürler'den Ak Parti Melikgazi Kongresi'nde Cumhurbaşkanına teşekkür

Ayşe Böhürler, konuşmasında özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başörtülü kadınların önünü açan, engellilere ve kadınlara yönelik destek politikalarını övdü. Böhürler, "Cesaretiyle özellikle başörtülü kadınların önünü açan, engellilere, kadınlara destek veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün 22-23 yılda onun cesaretiyle gösterdiği yolda ilerleyerek bugünlere geldik" şeklinde duygusal bir ifade kullandı.

Bu tür kongreler, AK Parti'nin yerel düzeydeki teşkilatlarının bir araya gelip güç birliği yaparak, gelecek döneme yönelik politikalarını belirledikleri önemli platformlar arasında yer alıyor.

AK Parti Kayseri Melikgazi 8. Olağan Kongresi, Kuran-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Kongrede önemli bir konuşma yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini ve cesaretini övgüyle dile getirdi.

Böhürler, konuşmasında özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye siyasetindeki dönüm noktalarına değindi. "Bir söz var, tek bir ayakla durulmaz, üç ayak lazım" diyerek, AK Parti’nin Türkiye’nin siyasi hayatında öncü bir rol üstlendiğini belirtti. Ayrıca, "Şimdi açılışta Nas Suresi dinledik, bizim dönemimizde bu mümkün değildi, suç unsuru sayılıyordu. Ne zamanki Cumhurbaşkanımız 1994'te İstanbul'da ilk belediye başkanlığını kazandı, ilk yaptığı icraatlardan biri Meclis'te Fatiha suresi okutmaktı" diyerek, partinin ve Cumhurbaşkanının Türkiye'nin özgürlük mücadelesindeki tarihsel rolünü vurguladı.

Böhürler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik teşekkürlerini şu şekilde sürdürdü: "Cesaretiyle özellikle başörtülü kadınların önünü açan, engellilere, kadınlara destek veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bugün 22-23 yılda onun cesaretiyle gösterdiği yolda ilerleyerek bugünlere geldik."

Son olarak, Necip Fazıl Kısakürek'in ünlü dizelerinden alıntı yaparak, "Bu dava bitmedi, yüz üstü çok süründük, ayağa kalk diyor" diyerek, AK Parti'nin Türkiye'yi ayağa kaldıran, güçlü bir parti olarak yoluna devam ettiğini belirtti ve kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Kongrede, partililer arasında birlik ve beraberlik mesajları verildi, AK Parti'nin Türkiye'nin kalkınması ve demokrasiye katkı sağlamak amacıyla ilerleyişini sürdüreceği vurgulandı.