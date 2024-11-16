Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Nevşehir'de iş çıkışı evine giderken otomobilin çaptığı genç kız hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de iş çıkışı evine giderken otomobilin çaptığı genç kız hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir-Niğde karayolu Güvercinlik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aleyna Özçelik (24), iş çıkışı köyüne gitmek için dolmuşa bindi. Köyünün karşısında dolmuştan inen Özçelik yolun karşısına geçmek istedi. Niğde istikametinden Nevşehir istikametine gitmekte olan Erhan K. idaresindeki 50 AH 111 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kıza çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cansız bedeni olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücü Erhan K. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kaseri'nin iki ilçesi daha doğalgazla buluşuyor
Kaseri'nin iki ilçesi daha doğalgazla buluşuyor
'Prematüre bebeklerde sağlıklı yaşam kapasitesi mevcut'
'Prematüre bebeklerde sağlıklı yaşam kapasitesi mevcut'
Milletvekili Akar: Akan kan dursun, soykırım bitsin!
Milletvekili Akar: Akan kan dursun, soykırım bitsin!
Galler Maç gününde Kayseri caddelerinde Filistin'e destek pankartı
Galler Maç gününde Kayseri caddelerinde Filistin'e destek pankartı
Kayseri'de oynanan milli maç (0-0) berabere bitti
Kayseri'de oynanan milli maç (0-0) berabere bitti
Milletvekili Böhürler'den Ak Parti Melikgazi Kongresi'nde Cumhurbaşkanına teşekkür
Milletvekili Böhürler'den Ak Parti Melikgazi Kongresi'nde Cumhurbaşkanına teşekkür