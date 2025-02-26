Milletvekili Cıngı, AKPM Türk Delegasyonu ile Kıbrıs’a gitti

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı’nın da üyesi olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti. Ziyaret programı kapsamında ilk olarak, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Fazıl Küçük ’ün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesinin öncüsü ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabri ziyaret edildi.

Ardından KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Başbakan Sayın Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ziya Öztürkler’i ziyaret eden heyet. Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna katıldı. Komisyon daha sonra Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümg. Sebahattin Kılınç ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerde, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü bağlar, Kıbrıs meselesine dair güncel gelişmeler ve iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Milletvekili Cıngı, ziyaretin Türkiye-KKTC ilişkilerinin daha da pekişmesine katkı sağladığını belirterek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim için yalnızca bir kardeş devlet değil, milli davamızın en önemli mihenk taşlarından biridir. KKTC’nin haklı davasında her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Kıbrıs Türk halkının haklarını koruma noktasında kararlı duruşumuzu sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bünyesinde bulunan çeşitli komisyonların sunumu ile devam edecek çalışmalar ve toplantıların ardından, Milletvekili Cıngı’nın Cuma günü geri dönmesi bekleniyor.

