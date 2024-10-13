Milletvekili Cıngı'dan sınır ötesi kucaklaşma
Sınırların Ötesinde Birliktelik programları kapsamında, Kayseri Ak Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Uluslararası Demokratlar Birliği Württemberg bölgesi Ludwigsburg şubesinde düzenlenen programa katıldı.
Sınırların Ötesinde Birliktelik programları kapsamında, Württemberg bölgemizin Ludwigsburg şubesinde düzenlenen programa AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Dr. Murat Cahid Cıngı teşrif etti.
Programda, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunları ve çözüm önerileri üzerine duran Milletvekili Cıngı, detaylı bilgiler verdi.
Ayrıca, Milletvekili Murat Cahid Cıngı tarafından diaspora ile Türkiye arasındaki bağların güçlendirilmesi konularında önemli mesajlar verildi.