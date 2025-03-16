Milletvekili Cıngı: 'Erciyes'in marka değeri bir kademe daha yükseldi'

Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası SNX Türkiye final yarışı gerçekleştirildi. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda final yarışı ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve yarışmacılar katıldı. Tören sonrası konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı 1HA mikrofonlarına yaptığı açıklamada: "Erciyes'te yine uluslararası çok önemli bir organizasyonu başarıyla bitirmenin iç huzuru yaşıyoruz. Tehlikeli bir organizasyon. Çok zor bir organizasyon. Şimdiye kadar olduğu gibi, Büyükşehir Belediyesi'nin, Erciyes A.Ş.'nin Valiliğimizin yoğun teşvikleriyle güzel bir organizasyon olarak tarihe kaydettik. Erciyes'in marka değeri bir kademe daha yükseldi. 56 ülkede canlı yayınlanması planlanıyordu. Erciyes, Kayseri, Türkiye yazısı tahminen 1 milyar insana ulaşacak. Biz de hedefimize ulaşmış oluyoruz. Amacımız zaten Erciyes'in dünyada daha fazla tanınır hale gelmesi. Turizm manasında şehrimize kazandırılması" ifadelerini kullandı.