Milletvekili Cıngı, kendini Mesleki Eğitim idealine adadı

TBMM’de mesleki eğitim ile ilgili yapılan basın açıklamasında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı; Mesleki eğitimde çevresel sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve kaynakların verimli kullanılmasında hassasiyet ortamı yaratılması ve eğitim kurumlarının iş birliği yaparak kaynaklarını ortak kullanmaları tavsiye edilmiştir. Bu raporun sunduğu çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi Kayseri’deki ve ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırarak bölgelerdeki iş gücü ihtiyacının karşılanmasında önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.



TBMM’de mesleki eğitim ile ilgili yapılan basın açıklamasında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı; “Mesleki eğitimde bölgesel dağılımın bölgesel yapılmaması ve bölgenin sektör ihtiyaçlarına yönelik programların açılmaması bu alandaki temel meselelerden birisini teşkil etmektedir. Mesleki eğitim programlarının hızla değişen iş dünyasına ayak uyduramaması öğretmenlerin yeni çıkan teknolojileri takip etmemeleri, kendilerini güncel bilgiyle yenilememeleri ve öğrenciler motivasyon sıkıntıları gibi hususlara ayrıca dikkat çekilmiştir. Bu meselelerin çözülmesi için milli eğitim bakanlığı okullardaki müfredatın sürekli revize edilmesi eğiticilerin hizmet içi eğitimlerle güncel tutulması ve öğrencilerin tercih ettikleri mesleklerde eğitimli olması gerektiği gibi uygulamalı olarak alabilmelerinin sağlanması önerilmektedir. Stajyer öğrencilerin iş yerlerinde yaşadığı problemler, iş sağlığı ve güvenliği gibi tedbirlerin alınması da büyük önem arz etmektedir. Mesleki eğitimde çevresel sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve kaynakların verimli kullanılmasında hassasiyet ortamı yaratılması ve eğitim kurumlarının iş birliği yaparak kaynaklarını ortak kullanmaları tavsiye edilmiştir. Bu raporun sunduğu çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi Kayseri’deki ve ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırarak bölgelerdeki iş gücü ihtiyacının karşılanmasında önemli bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır” şeklinde konuştu.



TANINAN KİŞİLERİN YER ALDIĞI KAMU SPOTLARI MESLEKİ EĞİTİM AYDINLANMASINI DAHA HIZLI VE ETKİN BİR BİÇİMDE YAYACAKTIR

Mesleki eğitimin tanıtımında izlenmesi gereken adımlardan söz eden AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı; “İlkokul ve anaokulundan itibaren öğrencilerimize meslek tanıtımları için saha gezilerinin düzenlenmesi onların meslekleri daha iyi tanıyarak kendi kabileyetlerine göre mutlu olabilecekleri mesleği seçmeleri açısından önem taşıyacaktır. Başarılı rol model olabilecek mesleki eğitim kökenli kişilerin okullarda kariyer günleri kapsamında öğrencilere tanıtılması mesleki eğitim yoluyla başarıya ulaşabileceği şuurunu kazandıracak ve akademik başarısı yüksek öğrencilerin illa üniversitelere yönlendirmesinin önüne geçerek mesleğini severek yapan altın bilezik sahibi kuşakların yetişmesine katkı sağlayacaktır. Tanınan kişilerin yer aldığı kamu spotları ve meslek tanıtım videoları toplumsal anlamda mesleki eğitim aydınlanmasını daha hızlı ve etkin bir biçimde yayacaktır. Mezuniyet sonrası kendi teknik alanlarında çalışmaları halinde vergi indirimi, asgari ücret ilavesi gibi bazı mali destekler de öğrencileri teşvik edecektir” dedi.