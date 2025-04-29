Başkan Büyükkılıç, Marmara Kariyer Fuarı'nda konuştu: 'İş garantili kurslar açıyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocaeli Üniversitesi ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı’nda, yerel yönetimler ve kariyer yolculuğu konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

28-29 Nisan 2025 tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi ve Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı’na, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda ve Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen, 14 üniversitenin paydaşlığında düzenlenen etkinlikte, Akçakoca Salonu’nda Yerel Yönetimler ve Kariyer Yolculuğu konulu panel yapıldı.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk panel öncesi, “Memduh ağabey, 1988’de hekim iken beni etkileyen ağabeylerimden birisidir. Duayen bir belediyeci ve siyasetçidir. Burada olmasından büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Daha sonra, Prof. Dr. Cantürk'ün moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetimler ve belediyecilik alanındaki tecrübelerini gençlerle paylaşırken, bu alandaki kariyer fırsatları üzerine önemli ipuçları verdi.

Başkan Büyükkılıç, eğitimli, özgüvenli, deneyimli gençler yetiştirmek için gayret ettiklerini belirterek, 1,5 milyon nüfusu olan Kayseri’nin, 4 organize sanayisi, 1 serbest bölgesi, 2 teknoparkı olan, ticaretin ve sanayinin merkezi olmasının yanı sıra tarım ve hayvancılıkta dikkatleri çeken bir şehir olduğunu anlattı.

Kayseri’nin kendisinden söz ettiren bir şehir konumuna geldiğini vurgulayan Büyükkılıç, yerel yöneticiler olarak, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden eser ve hizmet siyaseti ile anıldıklarını ifade etti.

“Biz Sizleri Seviyoruz, Sizlerin Hizmetkârıyız”

Başkan Büyükkılıç, kendi kendine yeten bir şehir ve yerel yönetim olma yolunda özen gösterdiklerini kaydederek, şunları söyledi:

“Sevgili gençler biz sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetkârıyız, sizleri yüreklendirmek, sizleri geleceğe taşımak bizim olmazsa olmazımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ‘genç dostu’ ödülü alan bir belediye başkanıyım. Daha çok nasıl hizmet etmenin kaygısına düşüyoruz. 5 üniversitesi olan, 75 bin üniversite öğrencisi, 325 bin ortaöğretim öğrencisi olan bir şehirden söz ediyoruz. 100 binin üzerinde sanayi kuruluşlarında çalışan insanlardan söz ediyoruz.”

“İş Garantili Kurslar Açıyoruz”

İşveren ile iş arayanı buluşturan Kayseri Kariyer Merkezi’nden bahseden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri Kariyer Merkezi’miz var. İşveren dostlarımızla, STK’larımızla bir birliktelik oluşturduk. Kayseri Büyükşehir Belediye’miz önderliğinde kariyer merkezi, hem istihdam için müracaat edenler hem de iş vermek isteyenlerin oluşturduğu bir alan oldu. Son süreçte 8 bin civarında kardeşimizin işe girmelerine vesile olmuşuz. Ayrıca, KAYMEK’te 232 branşta kurs veriyoruz. Pastırma doğrama kursu veriyoruz, kurs sonrası hemen iş bulabiliyor, iş garantili kurslar açıyoruz. 11 alanda yabancı dil ile ücretsiz kurs veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma gibi önemli konularda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü projeleri de katılımcılara anlattı.

Kadın ve genç istihdamına yönelik yaptıkları hizmetleri de anımsatan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin istihdama fırsat veren bir şehir olduğundan bahsetti.

Başkan Büyükkılıç, gençleri çok önemsediklerini ifade ederek, nakdi yardım, su faturalarında yüzde 50 indirim, ücretsiz çamaşır yıkama hizmeti, KAYMEK marifetiyle çeşitli alanlarda ücretsiz kurs hizmeti gibi Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik desteklerini anlattı.

“Bir İlke İmza Atıyoruz”

Büyükşehir’in bir ilke imza atarak hayata geçirdiği RES projesinin gençlere staj eğitimi fırsatı da sunacağını belirten Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 türbinden oluşan yeni nesil 21 megavatlık RES projesi hayata geçirdi. Gençlerimize hem uygulama açısından, hem bir örnek teşkil etme açısından önemli bir proje. Onların orada eğitim almasına da fırsat veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, kadın kooperatiflerine verdikleri desteklerden tarım ve hayvancılık alanında gençleri önceleyen 1 milyar TL’lik tarım ve hayvancılık desteğine, gençleri üretici konuma getirecek yatırımlara değindi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin personel alımlarını da noter huzurunda çekiliş yaparak gerçekleştirdiğini kaydeden Büyükkılıç, hiçbir genci ayrıştırmadan bilgiye, deneyime dayalı tarafsız bir uygulama yaptıklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Kısacası yapmış olduğumuz çalışmalar yeniliklere yönelik, geleceğe yönelik, dijital bağlamda alanlara yönelik ve gençlerimizi yüreklendirmeye yönelik” dedi.

Kayseri’nin hayırseverler şehri olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, şehirdeki çoğu kamu, kurum ve kuruluşlarında hayırsever imzasının olduğunu söyledi.

Panelin ardından, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a hitaplarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç Marmara Kariyer Fuarı’nda, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu ile stantları gezdi.

Geleceğin teminatı gençlerin azmine, enerjisine ve hedeflerine tanıklık ettiklerini söyleyen Büyükkılıç, emeği geçenleri tebrik etti.