Milletvekili Çopuroğlu, 'Anadolu'da kitap fuarlarına ilgi artıyor'

Kayseri’de 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı standların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşucak.

Kayseri Kitap Fuarında konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; “Birçok kitap fuarı yapılıyor 7’inci olması sebebiyle görüyoruz ki ivme Kayseri’de yükseliyor. Kayseri’de yapılan kitap fuarı tüm Türkiye’deki diğer rakiplerine göre açık ara önde gidiyor kanaatini taşıyorum. Büyükşehirlerde olan fuarlara rağbet giderek azalıyor Anadolu şehirlerinde rağbet artıyor. Çocuklarımız zannedildiği gibi az kitap okumuyorlar kitap okuyan bir kitlemiz var. Geçen sene fuarı 1 milyondan fazla kişi ziyaret etmişti. Bu sen mutlaka bu sayıları geçeceğiz ama her sene büyük rekorlar içerisine girmek buranın sadece sayıdan ibaret olduğunu göstereceği için doğru bir yaklaşım tarzı olmaz. Bence bundan sonraki süreçte buradan alınan kitaplar okunuyor mu ona bakmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.