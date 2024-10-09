Milletvekili Çopuroğlu, 'Mobilya fuarı, şehir ekonomisine katkı demektir'

Kayseri’de Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde 9-13 Ekim tarihleri arasında devam edecek olan Anadolu Mobilya Fuarı (ANAMOB) bugün gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Fuarın açılışı sonrası konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, fuarın başarılı, bereketli ve hayırlı geçmesi temennilerinde bulunarak, “ANAMOB’un 3’üncü yılı, katılan firmalara bereketli kazançlar diliyoruz. Mobilya fuarı dendiği zaman Kayseri’de mobilya fuarı yapılmış, firmalar tanıtım yapacak, satış yapacak denebilir. Geniş açıdan baktığımız zaman bu fuar, Kayseri’deki ihracatın, istihdamın, potansiyelin ve ekonomik olarak en büyük sektörlerden birisidir. Büyümesi, gelişmesi şehir ekonomisine katkısı demektir, dünya pastasında yüzde 1 buçukluk bir dilimi Kayseri’nin üretmiş olduğu bir alandan bahsediyoruz. Daha fazla üretim yapılabilmesi dünya pazarından daha fazla pay almak demektir cari açığın kapatılması ve döviz girdisi üzerinden kıymetli bir pazardan bahsediyoruz. Bunun içinde biz fuarda maddi desteğimiz olmasa da iş insanlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak üzere buradayız. Üretim yapan herkesin, bir veya daha fazla istihdam sağlayan herkesin, ülke ekonomisine katkı sunmaya çalışan herkesin ellerine emeklerine sağlık diyorum. Başarılı, bereketli ve hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.