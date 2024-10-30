Milletvekili Çopuroğlu'ndan '6 vekil' mesajı

İYİ Parti'den istifa eden Dursun Ataş'ın AK Parti'ye katılmasıyla birlikte Kayseri'de vekil sayısı 6'ya çıktı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'da toplantıda eliyle 6 işareti yaparak vekil sayısı mesajı gönderdi. 

Milletvekili Çopuroğlu'ndan '6 vekil' mesajı

İYİ Parti’den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş AK Parti sıralarına geçmek üzere bugün gerçekleşecek olan AK Parti Grup Toplantısı’na katıldı.

Toplantıda Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takması bekleniyor. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu toplantı salonunda Kayseri’de AK Parti’nin milletvekili sayısının 6’ya çıkmasını eliyle 6 işareti yaparak gösterdi.

Haber Merkezi

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