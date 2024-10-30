Milletvekili Çopuroğlu'ndan devrim niteliğinde bir proje: Kıdem Tazminatı Fonu

Kayseri AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu İYİ Parti'den istifa eden ve AK Parti'ye geçen Vekil Dursun Ataş hakkında Kayseri'ye yakıştığını ve kaldıkları yerden değil devam ettikleri yerden devam edeceklerini dile getirdi. Milletvekili Çopuroğlu, “Dursun Ataş Vekilimiz Kayseri'ye yakıştı. Hep beraber çalışmaya, köşe bucak gezmeye ve ziyaretlere devam edeceğiz. Kaldığımız yerden değil devam ettiğimiz yerden devam edeceğiz Kaldığımız yerden değil devam ettiğimiz yerden devam edeceğiz. Biraz önce Cumhurbaşkanımızla program sonrasında bir araya gelme şansımız oldu. Kendisine daha önce üzerinde çalıştığım bir konu hakkında bilgi verdim. Kendisi bizi Cumhurbaşkan'ı Yardımcısına yönlendirdi. Konu işverenlerin ve işçilerin en çok sıkıntı çektiği, kıdem tazminat fonudur. Kıdem tazminat fonu ile alakalı insanlar emekli olduklarında bazı yerlerde emekli ikramiyelerini alırken sıkıntılar çekiyorlar. Mahkeme vesaire süreçleri oluyor, bu konuyla alakalı fonda biriksin işveren de yük olmasın. İşverenler nakit sıkışıklığıyla karşıya kaldı. İşverenlere bununla alakalı kıdem tazminatı fonu oluşturulması ile alakalı detaylı bir şekilde anlatıp hayata geçirmek için ısrarlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Burada herkes faydalanacak. İşçi, işveren, kamu kim varsa hiç kimsenin hakkı zai olmayacak herkes hakkını alacak. Neticede insanların eline o para ellerine geçebilecek. Çünkü işveren bu parayı öderken bir seferde yirmi otuz kişinin emekli olduğunda belki o parayı bulamayacak işçiye de ödeyemeyince herkes madur olacak. Bu devlette bir fonda toplanacak, bu toplanan para da isterse vatandaşa mektup olduktan sonra o parayı hiç ellemeyecek çocuğunun geleceği olacak, isterse de alabilecek. Bu proje hayata geçerse neticesini bizler de bu gözlerle görürsek memlekete büyük bir iş yapmış olacağız. Bu projenin dışında yaptığımız çalışmalar içerisinde sahada aldığımız notlar, gezdiğimiz yerlerle ilgili görüşmeler yapıyoruz. En son adliyeyenin yanında ki Kızılay binasının adliyeye dahil edilmesi ile alakalı bakan bey bu konunun hayata geçirilmesi talimatını verdi. Diğer bi konu ise idamsız takip meselesi. İnsan bir başkasına senin borcun var diye bir yazı gönderdiği zaman o da yedi gün içinde itiraz etmezse kanuni işlem başlaması söz konusudur. Bununla alakalı bir çok şey var. Kimisi senedin üzerindeki imza benim değil diye itiraz ediyor. Bununla alakalı bir çalışmamız var. Orada herhalde hayata geçmesi daha hızlı olacak gibi bu şekilde günlerimiz geçiyor çalışmaya gayret ediyoruz. Kıdem tazminat fonu ile ilgili üzerinde çalışmamız gerekiyor. Türkiye'de çalışan insan sayısı aşağı yukarı beşer yıl çalışsa yılda bir maaş olsa işte çarptığınız zaman bol sıfırlı bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Ama bizim amacımız kimseyi rencide etmeden bu büyüklükte ki parayı devlete kazandırmak. Devletin bu parayı yönetimini sağlamak. Yarın bir gün evladı için ciddi manada bir kaynak oluşacak. Bir başka boyutu da işverenler de azar azar her ay ödeyecekleri için ceplerinden bir anda büyük para çıkmamış olacak. Bunu özellikle anlattık. İnşallah bu önümüzdeki süreçle alakalı da geçtiğini görürsek Kayseri için Türkiye için muhteşem bir finans kaynağı olacak” şeklinde konuştu.