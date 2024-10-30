Milletvekili Dursun Ataş, 'Eleştirenler olacaktır ama beni destekleyenlerin başını eğdirmeyeceğim'

İYİ Parti’den istifa eden Dursun Ataş bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Grup Toplantısı’nda rozetini alarak resmi olarak AK Parti sıralarına geçti. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Milletvekili Ataş, “Uzun zamandır aktif siyaset yapıyorum, siyasetin içindeyim. Tabi ki değişik bir duygu, sonuçta bugüne kadar karşılıklı siyaset yaptığımız partiyle bugün yan yana siyaset yapacağız. Ve birlikte memleketin geleceği için çalışacağız ve iktidar partisinin içinde olacağız bunun sorumluluğu da ağır. Yeni bir sayfa açtık bu yeni sayfanın da ilerleyen süreçte memleketimize, hemşerilerimize hayırlı olsun diyorum ve bundan sonrada Allah bize hayırlı görevler yapmayı nasip etsin. Şimdi istifa ettiğim günden bu yana hiçbir paylaşım yapmadın, istifa ettiğim gün çok arayan oldu o yüzden yazılı açıklama yapmıştım. Tabi ki o partinin 2016 yılının Kasım ayından bu yana 9 yıl büyük bir mücadele verdik. Ayrılırken de geride bıraktığım parti hakkında en ufak bir yorum yapmadım, yapmayacağım. Daha öncede 2 dönem Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilliği yaptım o günden bugüne de oradaki dostlarım ve baba ocağı dediğim partim hakkında da kötü yorumda bulunmadım ve oradaki dostlarımla da ilişkim devam ediyor. Burada da o olacak bir şekilde İYİ Parti’yle yollarımızı ayırdık, inşallah kalan arkadaşlarımız başarılı olur ama ben umut olmadan biraz uzaklaştık düşüncesiyle ayrıldık. Ayrılırken de bizim AK Parti’ye geçme düşüncemiz yoktu ve daha sonrasında da Cumhurbaşkanımızın davetiyle iki sefer görüşme yaptık, sonunda da AK Parti’yle siyasete devam etmeye karar verdik. Geride bıraktığım 16 yıl botunca iki belediye başkanlığı ve iki dönemde milletvekilliği yaptım. Tüm hemşerilerim görür ki benim ilk önceliğim o bölgedeki ve tüm halkımıza hizmet aşkıydı. İkinci desturumda seviyeli bir siyaset yapmaktı ve başkalarına örnek olmaktı ben bu ikisini de başardığıma inanıyorum. Arkamda hiçbir leke bırakmadan bugüne geldik. İnşallah yeni bir sayfa açtık aynı şekilde de devam edeceğim” şeklinde konuştu.

‘ÜLKE TEHLİKEDEYKEN BİRLİKTE OLMAK ZORUNDAYIZ’

AK Parti Kayseri Milletvekili olan Dursun Ataş, AK Parti’ye geçme sebebini ise şu şekilde açıkladı, “AK Parti’yi seçmemdeki gerekçeye de gelirsek dünyadaki gelişmeleri hep birlikte görüyoruz, dün Cumhuriyet’imizin 101’inci yılını hep birlikte kutladık. Fakat şunu gördük ki 100 yıl önce emperyalist güçler bize ne dayattıysa ve o gün neyse bugünde aynı şekilde devam ediyor. Şöyle bir baktığımızda coğrafyamız yangın yerine döndü, Filistin, Lübnan ve İran’a kadar ateş çemberine döndü. Bu adım adım bizim güneyimizde bir terör devleti kurma çabalarına doğru gidiyor ve çok hızlı bir şekilde ilerliyor. O gün başaramadıklarını bugün başarmaya çalışan küresel ve emperyal güçler hızla ülkemize saldırıyor. Bunun çağrısını Cumhurbaşkanımız daha önce yaptı, Devlet Bey çıktı yaptı, Özgür Bey yaptı. Dışarıya karşı birlik içerisinde Türk coğrafyasında görüyoruz mazlumların bulunduğu coğrafyada tek umut haline gelen Cumhurbaşkanının yanında yer alıp bu millete daha fazla hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu manada çağrı karşısında AK Parti saflarına katıldık ve birlikte mücadele edeceğiz. Bugünden önce olduğu gibi bugünden sonrada hayırlı hizmetler yapmaya Allah’ım nasip etsin. Eleştirenler, konuşanlar olacaktır hakaret olmadığı sürece her türlü konuşmaya açığız. Bu süre içerisinde bütün hemşerilerim, sevenlerim görecekler ki onların başını yere eğdirecek bir işin içerisinde olmadım olmamda. Bugün Cumhurbaşkanımızın, Özgür Özel’in ve Devlet Bey’in konuşmalarına baktığımız zaman biraz önce ifade ettiğim şeyler de herkes aynı şeyi düşünüyor. Siyaseten birbirimizden ayrı düşüncelerimiz çözüm önerilerimiz olabilir birbirinden farklı partilerde siyaset yapabiliriz. Ama hepimiz böyle ülke tehlikedeyken böyle bir konuda birlikte olmak zorundayız, ki süreç içerisinde göreceğiz ki birlikte olmak durumunda kalacağız. Güçlü bir Türkiye için buna ihtiyaç var, benim buraya geçişimdeki amaç sadece seçilmiş bir vekil olarak milletime hizmet etmek amacını taşıyor. Ben hepsinin gönlünü almaya çalışacağım, elbette ki AK Parti’ye karşı oy kullanan yanımızda olan vatandaşlarımız vardı ama yanlış bir yolda olmadığımı görmelerini istiyorum. Süreç içerisinde böyle de olduğunu görecekler, ben onların gözlerini yere baktıracak bir şey yapmam, eleştiride dozunda olduğu sürece hiçbir sorun yok. Eleştirerek, sorarak hep birlikte doğru yolu bulacağız”