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  • Milletvekili Çopuroğlu: 'Özel'in Esed'le görüşmek için Suriye'ye gitmesine gerek kalmadı'

Milletvekili Çopuroğlu: 'Özel'in Esed'le görüşmek için Suriye'ye gitmesine gerek kalmadı'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çapuroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin eleştirilerde bulundu. Çapuroğlu, Özel'in Suriye'ye gitme planı ve seçim tahminleri hakkında ''Suriye'ye gideceğim, Esad'la görüşeceğim demişti, artık gitmesine gerek kalmadı artık Esad Suriye'de değil'' dedi.

Milletvekili Çopuroğlu: 'Özel'in Esed'le görüşmek için Suriye'ye gitmesine gerek kalmadı'

Çapuroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına cevap verdi. Çopuroğlu, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel ne demişti? Hatırlayacaksınız, tahmin ediyorum: ‘Suriye’ye gideceğim, Esad’la görüşeceğim’ demişti. ‘Bir aksilik çıkmazsa’ diye ilave etmişti artık gitmesine gerek kalmadı, artık Esad Suriye’de değil. Oraya gidip görüşecekti, buraya kredi bulacaktı, orayı ayağa kaldıracaktı. Herhalde bu görevi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oraya yatırım yapacağını, orada insanların refahını artırmak için katkıda bulunacağını söyledi’’ ifadelerini kullandı.

Çapuroğlu, Özgür Özel’in seçim tahminleriyle ilgili “Özetle, Sayın Özgür Özel’in zaman zaman söylediklerini hareketle, en son seçimi sekiz milyon farkla, iki, beş, altı, sekiz ifade bu şekildeydi. İki milyonla değil, beş, altı, sekiz milyonla kazanacaklarını söylediklerinde, ben bundan sonraki süreçte görüyorum, anlıyorum ki herhalde sekiz, gelecek zamanda on beş, on sekiz, yirmi, yirmi beş, otuz gibi gidecek. Ama dikkat etmesi gereken bir şey var: Türkiye Cumhuriyeti’ndeki seçmen sayısını geçmezse, iyi olur kanaatindeyim’’ şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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