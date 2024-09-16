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Milletvekili Çopuroğlu, 'Türkiye Buluşmaları' için Mersin'de

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye Buluşmaları kapsamında Mersin'in Mezitli ilçesine gitti. Çopuroğlu burada toplantılara katılacak ve vatandaş ile bir araya gelecek. 

Milletvekili Çopuroğlu, 'Türkiye Buluşmaları' için Mersin'de

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı görevlendirmesiyle, Türkiye Buluşmaları kapsamında Mersin’in Mezitli İlçesine gitti. Çopuroğlu, burada vatandaşlarla da bir araya geleceğini ifade etti. Çopuroğlu yaptığı açıklamada, “Türkiye buluşmaları toplantıları çerçevesinde bugün Mersin'in Mezitli ilçesindeyiz. Burada yönetim kurulu toplantılarımızı yapacağız. Ziyaretler yapacağız. Çat kapı esnaf ziyaretleri, hasta ziyaretleri yapacağız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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