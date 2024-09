Milletvekili Ersoy: ' Akar’ın bu sözlerinin altına imzamızı atıyoruz'

Milletvekili Baki Ersoy, Nihal Atsız'ın "Allah düşüncesi, yurt ve millet sevgisi, ahlak duygusu ve aile bağları yıkıldıktan sonra geriye ne kalır? Her yabancı istilayı kabule hazır, hayvanlaşmış bir yığın." Cümlelerini hatırlatarak Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'a destek çıktı.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy şunları söyledi:

"Yıl 2024… Eski Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız, AK Parti Kayseri milletvekili, değerli devlet adamı Hulusi Akar, toplum içinde yaşanan değer kaybının ve iliklerimize kadar hissettiğimiz ahlaki erozyonun önüne geçmek amacıyla söylediği "Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor, meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma. Eğer biz 4-12 yaş arasındaki çocuklarımıza Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı, vatan sevgisini ve millet sevgisini verirsek, başkaları için iyilik yapmayı öğretirsek ve diğer milli ve manevi değerlerimizi onlara yüklediğimiz takdirde onun üzerine bu çocuk nereye giderse gitsin, dünyanın her yerine gitsin bu çocuktan korkmayın.” cümleleriyle bir nevi tarihin tekerrür etmesini sağlamıştır. Hüseyin Nihal Atsız kendi yaşadığı çağın şartlarında o yorumu yaparken, Sayın Hulusi Akar’da günümüzün şartlarında benzer bir tespitte bulunmuştur.

CHP ve kuyrukları bu sözler sonrası adeta cinnet geçirmiştir. En acı olanda aramızdan ayrılıp, CHP’nin zihniyetine paspas olanlardır.

Hayırdır niçin rahatsız oldunuz?

Allah’tan korkmadığınız, kuldan utanmadığınız için mi?

Vatan, millet, bayrak sevginiz olmadığı için mi?

Milli ve manevi değerlerimizden nefret ettiğiniz için mi?

İyilik yapmaktan mı nefret ediyorsunuz?

Açık söyleyin de Türk milleti sizin karakterinizi, cibilliyetinizi yakından tanısın!

Siz çocuklarınızı hangi duygu ve düşüncelerle yetiştiriyorsunuz ki, bu sözler karşısında ışık görmüş yarasaya döndünüz hepiniz?

Değerleri asker, kıymetli devlet adamı Hulusi Akar’ın bu sözlerinin altına imzamızı atıyoruz. Onun, Müslüman Türk çocuğunun toplumda ahlaklı, karakterli, vatan sevdalısı olarak yetişmesi için verdiği reçete her inançlı, şahsiyetli insanın kabul edeceği düşüncelerdir. Bu anlamlı sözlere karşı çıkanlar emin olun bu değerlerin düşmanıdır. Sayın Hulusi Akar’a yönelik yapılan her edepsizlik ayaklarımızın altındadır. Biz Cumhur ittifakı için her ilimizde olduğu gibi Kayseri’de de kenetlenmiş durumdayız. Televizyonlarda Hulusi Akar’a yönelik gevşek gevşek, lakayt yorumlarda bulunan fırdöndülerin cesareti varsa, biraz delikanlılıkları varsa gelip Kayseri’de o gevşekliği yapsınlar. Hodri meydan diyoruz.

Gerek meyhane devrimcileri gerekse de aramızdan ayrılıp giden devşirilmiş tiplerin Sayın Hulusi Akar eğitim ile alakalı haklı ve isabetli değerlendirmelerini ağır bir biçimde çarpıtarak şer cephesini tahkim etmeye çalışmaları utanç verici bir rezalettir.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, sınır içinde ve ötesinde yönettiği operasyonlarda Sayın Hulusi Akar’ın kimlerin yoldaşı olan teröristleri ezdiğini tüm dünya bilmektedir. O yüzden diyoruz ki: Arkasından kırk it havlamayan kurt kurt değildir."