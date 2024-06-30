Milletvekili Ersoy'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 'Herkese iftira atmayı meslek edinen sponsorlu bir genel başkan'

Ersoy paylaşımında "Manisa Kula’nın CHP’li Belediye Başkanınız ile alakalı bir iddia söz konusu,her asılsız iddianızda bizim isimlerimizi azmettirici olarak andığınız için sorma gereği duyuyorum, herkese iftira atmayı meslek edinen sponsorlu bir genel başkan olarak bu konuda bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?" dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'dan CHP Meclis Üyesi Şerafettin Bahadır'ın silahlı saldırıya uğraması olayında azmettirici olarak adının geçmesine ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. CHP Manisa Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makamında koruması ve şoförü ile birlikte Murat Uygur ve Halit Dolma'nın öldüresiye darp edilmesi iddiasının ortaya çıkması üzerine Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel'i 'herkese iftira atmayı meslek edinen sponsurlu başkan' ifadesi kullanarak eleştirdi.

Milletvekili Ersoy paylaşımında "Özgür Bey Manisa Kula’nın CHP’li Belediye Başkanınız ile alakalı bir iddia söz konusu,her asılsız iddianızda bizim isimlerimizi azmettirici olarak andığınız için sorma gereği duyuyorum,olayın azmettiricisi bu durumda siz mi oluyorsunuz?Herkese iftira atmayı meslek edinen sponsorlu bir genel başkan olarak bu konuda bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?" İfadelerine yer verdi.