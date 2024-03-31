Milletvekili Ersoy oyunu kullandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu’nda oyunu kullandı. Ersoy, "Vatanımıza, milletimize, devletimize ve şehrimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu’nda oyunu kullandı. Ersoy’a Melikgazi Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile AKP ve MHP’li yöneticiler eşlik etti. Ersoy, "Dava adamı şuuru ile çalışıp mücadele verdiğimiz 31 Mart seçimlerinde, Türk ve Türkiye Yüzyılı yolunda, sevdamız Kayseri’mizin geleceği için oyumuzu kullandık.Vatanımıza, milletimize, devletimize ve şehrimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.