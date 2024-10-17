Milletvekili Ersoy: 'Şehrin abisi-ablası kavramını kabul etmiyorum'

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Milletvekili Ersoy, her şehrin büyüğü olabileceğimi fakat abilik/ablalık tabirlerinin doğru olmadığını belirtti. Ersoy konuyla ilgili, “Şehrin abiliği diye bi tabir var.Ama şehrin abililiği ablalalığı tabirleri bize çok yakın tabirler değil. Abilik ablalık tabiri alanların neler yaptıklarını gördük.Şehrin abisi-ablası kavramını kabul etmiyorum.Şehrin büyükleri olur her dönem olmuştur. Ama büyüklük yaşla olmuyor.Bunun farkına varmaları gerekiyor. Bi insanın yaşının büyük olması onu büyük yapmaz.Bizim farkına varmamız gereken şey biz bu şehir için ne yapabiliriz. Şehrile ilgili ne konunun muhattabı olarak ne düşünüyorsun diye bana sorarsanız abiyi ablayı bilmem ben şehrin kendisiyim derim.Toplum,sokak,seçmen halk insanları belli bi noktaya koyar.Yani bu durum ne sizin ne benim elimde olan bi durum değil.Toplum kendi içersinde sizi bi yere koyar.Başkasının yerine geçmeye çalışmakla olmaz.Allah herkese farklı özellikler vermiş.Ben mesela Mehmet Özhaseki Başkanın yaptığını yapamayabilirim. Ama o da benim yaptığımı yapamayabilir. Fakat şehirde birbirimizi tamamladığımız zaman abi kardeşlik olur bi sıkıntı yok.Ama şehrin abiliği ablalığı konusuna geldiğimizde ben şehirde bi abi abla kabul etmiyorum. Şehrin büyükleri olabilir ama vicdansız da bir büyük olmaz.Önce insani değerleri yerine oturtacak ondan sonra kabul edebiliriz.Ben bu tartışmanında çok gereksiz ve zaman kaybı olduğunu düşünüyorum.Mehmet Özhasekinin şehrin abisi olarak sayılmasının sebebi bir çok görevi yapmış olmasıdır.Bu zaman dilimini ele aldığımızda 30 seneye tekabül ediyor. Biz buna saygı duyarız. Buna herkes saygı duymalı. Onun için kendilerini bu kategoriye koymak için yarışanlar varsa yapmasınlar komik duruma düşürüyorlar.Mehmet özhaseki Başkan’ım markadır. Türkiye'de herkes tanır bizde saygı duyarız. Zaman zaman fikir ayrılıklarımız olabilir. Ama omuz omuza çalıştığımız siyasi büyüğümdür. Mehmet Özhaseki gitti onun boşluğunu doldurucağını zannedenlerin oturup Kayseri'de ki yatırımla alakalı oturup toplantılar yapmaları gerekmektedir. Yoksa üç beş gün açılış kapanışa gidiyim ben abi olayım demeyle olmuyor. Komik duruma düşüyorlar. Bizim Kayseri'de konuşmamız gerekenler bunlar değil. Vatandaşın refahı mutluluğu açısından biz onların sorununu çözmeliyiz. Çünkü konunun muhattabı bizleriz. Biz bunları konuşmalıyız şehirde kim abi abla olacak bunlar bana göre çok saçma” diye konuştu.