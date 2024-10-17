  • Haberler
  • Spor
  • Milli sporcu Burcu hayatını antrenör Ayetullah ile birleştirdi

Milli sporcu Burcu hayatını antrenör Ayetullah ile birleştirdi

Kayseri'de yaşayan Fenerbahçe sporcusu milli atlet Burcu Subatan ile atletizm antrenörü Ayetullah Belir bugün kıyılan nikahlarının ardından hayatlarını birleştirdi. 

Milli sporcu Burcu hayatını antrenör Ayetullah ile birleştirdi

Kayseri’de yaşayan ulusal ve uluslararası bir çok dereceleri bulunan Fenerbahçe sporcusu Burcu Subatan ile bugün atletizm antrenörü Ayetullah Belir nikah töreni ile hayatlarını birleştirdi. Kocasinan Belediyesi nikah salonunda gerçekleşen töreninde gençlerin şahitliğini Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Kayseri Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş yaptı. Burcu ve Ayetullah’ı nikah merasimlerinde aileleri ve yakınları da yalnız bırakmadı.

1ha

Bakmadan Geçme

İmam Hatip öğrencileri Ali Dağı zirvesine ağaç dikti
İmam Hatip öğrencileri Ali Dağı zirvesine ağaç dikti
Kayseri OSB 2025 yılı için 10 tane fuar planlıyor
Kayseri OSB 2025 yılı için 10 tane fuar planlıyor
Özel Okulda 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
Özel Okulda 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
Milli Eğitim Müdürü Esen, Kitap Fuarı'ndan memnun
Milli Eğitim Müdürü Esen, Kitap Fuarı'ndan memnun
Afet mağduru çiftçilere hibe tohum dağıtılacak
Afet mağduru çiftçilere hibe tohum dağıtılacak
Yazar Uğur Batı, KSMMMO'da Eğitim Semineri verdi
Yazar Uğur Batı, KSMMMO'da Eğitim Semineri verdi