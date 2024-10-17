Milli sporcu Burcu hayatını antrenör Ayetullah ile birleştirdi

Kayseri’de yaşayan ulusal ve uluslararası bir çok dereceleri bulunan Fenerbahçe sporcusu Burcu Subatan ile bugün atletizm antrenörü Ayetullah Belir nikah töreni ile hayatlarını birleştirdi. Kocasinan Belediyesi nikah salonunda gerçekleşen töreninde gençlerin şahitliğini Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Kayseri Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş yaptı. Burcu ve Ayetullah’ı nikah merasimlerinde aileleri ve yakınları da yalnız bırakmadı.