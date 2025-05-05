Milletvekili Genç, “CHP’yi ve Genel Başkanı kimse susturamaz, sindiremez”

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Genel Başkan Özgür Özel’i Ankara’da karşıladıklarını belirtti. Genç, yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i binlerce yurttaşımız ile birlikte “baba ocağımızda” karşıladık. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve onun Genel Başkanını kimse susturamaz, sindiremez, boyun eğdiremez. Kim ne yaparsa yapsın, hangi karanlık oyunlara başvurulursa vurulsun; ne bu ülkenin aydınlık yürüyüşünü durdurabilirler, ne de halkın umudunu bastırabilirler” ifadelerini kullandı.