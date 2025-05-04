Ozanın Telinden, Şairin Dilinden: Ozanlar ve Şairler Buluşması

Geceye Önceki Dönem Milli Savunma Bakanı, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı, Kayseri Ak Parti Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Ak Parti Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Ak Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan'ın yanı sıra protokol ve sanatseverler katıldı. Programın sunuculuğunu Şair-Yazar Hacı Kısır ve Asuman Yiğitoğlu yaptı. Yoğun ilgiye mazhar olan program gelenek ve geleceği birbiriyle buluştururken, Anadolu ve Milli Şuuru harmanlayan yönü ile ilgi çekti.

GELENEKTEN GELECEĞE

İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayan Program, Halk Ozanları Derneği Başkanı Aşık Gulfani ve Ozan Halil Daylak'ın aşık atışması ile başladı. Kayseri'de Türkiye'ye armağan edilen en güzel Bayrak şiirlerinden biri Halit Belgeli kalem ve yorumu ile sunuldu. Asker Şair Mehmet Ali Gül'ün , Kahraman Şehidimiz Ömer Halisdemir için kaleme aldığı ve okuduğu 'Ben Olmalıydım' şiiri duygusal anlar yaşattı. Ozan Köroğlu'nun mızarabında 'Gel Otur Gardaşım' eseri gönüllere dokundu. Usta şiir yorumcusu Murat Özdeniz Cemal Safi'den 'Benim Adım Aşk' şiirini okurken, Denizhan Burhan yakın zamanda klibi yayınlanan 'Kızım' şiirini seslendirdi. Asuman Yiğitoğlu'nun Abdurrahim Karakoç'a ait Mihriban şiirini okuduğu gece, Şair Yazar Hacı Kısır'ın ' Şiarımız hürriyet ' şiiriyle devam etti.Thm Sanatçısı İhsan Karakuş'un Kayseri Türküleri ile final yaptığı gece Aşıklık geleneğinin, modern şiirin, buram buram Anadolu Ruhu'nun, Vatan ve Bayrak sevdasının kat kat açtığı bir gül bahçesini andırdı.

HULUSİ AKAR FİNAL KONUŞMASI YAPTI

Burada kürsüye çıkarak bir konuşma yapan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, bu tür organizasyonların önemine vurgu yaparak; “Yapılan çalışmalarla, çok güzel bir kültür ve medeniyetimiz var. Son derece seçkin ve saygın bir millete sahibiz. Bizim buna karşı bir sorumluluğumuz var. Bunu yerine getirmemiz lazım. Buna benzer çalışmalarımızla, şairlerimiz, ozanlarımızı unutmayarak onlara her türlü değeri vermek suretiyle onları yaşatmamız, onların vasıtası ile kültürümüzün taşınmasına katkı sağlamamız lazım” ifadelerini kullandı.