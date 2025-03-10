Milletvekili Genç, hızlı tren çalışmalarının gerçekleştiği şantiyeye gitti

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, hızlı tren çalışmaları esnasında meydana gelen kazanın gerçekleştiği şantiyeye gitti. Şantiyede açıklamalarda bulunan Vekil Genç: “Bugün Kayseri’de hızlı tren şantiyesinde çok talihsiz bir kaza yaşandı. Şuan şantiyenin Karakimse mevkiindeyiz. Tünel çalışmaları sırasında yaşanan bir göçükle ne yazık ki bir çalışanımızı kaybettik. Allahtan rahmet diliyorum. Bir de yaralımız var. Aldığımız bilgilere göre, hayati tehlikeyi atlatmış. Kazadan dolayı bütün çalışanlara geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden işçi kardeşimizin yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağolsun” ifadelerini kullandı.