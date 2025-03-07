Milletvekili Genç, Kayserili hemşehrilerini İmamoğlu'nun toplantısına davet etti

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’un Kayseri’de yapacağı toplantıya bütün hemşehrilerini davet etti.

Vekil Genç: “Bugün, CHP aday adayımız ama 23 Mart’tan sonra CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı sayın Ekrem İmamoğlu’nu yarın için Kayseri’de ağırlayacağız. Yarın saat 20.30 Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek toplantıya bütün hemşehrilerimi davet ediyorum. Sayın İmamoğlu’nun kampanyasının startını Kayseri’de veriyor olması bizim için çok anlamlı. Bundan sonraki Cumhurbaşkanlığı sürecinde hem Kayseri için hem Türkiye için çok güzel şeyler olacak. Türkiye hak ettiği yere gelecek” ifadelerini kullandı.