Talas Belediyesi'nden mesnetsiz iddialara sert yanıt

Açıklamada, yazıyı kaleme alan şahsın yersiz isteklerinin karşılık görmemesi üzerine tehdit içeren bir paylaşım yaptığı ve ardından bu yazıyı yazdığı ifade edildi. Yıllardır Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi'nde üstlendiği görevleri başarıyla yerine getiren ve 6 yıldır Talas Belediye Başkanı olarak halka hizmet eden Mustafa Yalçın'a yönelik mesnetsiz iddialarla ilgili tüm yasal hakların kullanılacağı vurgulandı.

Talas Belediyesi, kamuoyuna saygıyla duyurduğu açıklamada, bu tür iddiaların asılsız olduğunu ve belediye başkanının itibarını zedelemeye yönelik olduğunu belirtti.