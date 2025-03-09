Milletvekili Genç: 'Milletin iradesine ipotek koymak hukuka uygun değil'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kayseri ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu. Vekil Genç: “Kayseri, Türkiye’nin en müstesna şehirlerinden bir tanesi, Anadolu’nun kalbi Türkiye’nin merkezi. Her yönüyle çok özellikli bir şehir. Kayseri hem Türkiye’nin siyasetine hem de ticaretine yön veren şehirlerden birisi. Ekrem İmamoğlu geçmişte ticaret yapmış bir insan esnaflıktan gelen bir insan. Türkiye’nin dengelerini de çok iyi biliyor. Dolayısıyla yaptığımız görüşmelerde böyle bir start verilecekse, o stardın işaret fişeğinin Kayseri’den verilmesi gerektiği konusunda hemfikir olmuştuk. Kayseri bizim için çok önemli Türkiye için çok önemli. Dolayısıyla bu hareketin buradan başlıyor olması, İmamoğlu’nun gelip Kayseri’de böyle çalışma yapmış olması çok önemli. 23 Mart’ta bir ön seçime gidilecek. Ön seçim ile birlikte cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Şuan için Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı aday adayımız ama 23 Mart’tan sonra cumhurbaşkanı adayımız olarak da Kayseri’ye gelecek. Birlikte çalışmalar yapacağız. Türkiye’de son yıllarda sabah uyandığımızda kötü haberlerle başlıyoruz. Ülke ne yazık ki güne güzel başlamıyor. Belediye başkanları gözaltına alınıyor kayyum uygulamaları yapılıyor uyuşturucu baskınları yapılıyor. Bunları da övünerek anlatıyorlar. Bu operasyonları yapılacağına o uyuşturucuların ülkeye girmesini engellenmeli. İstanbul’da belediye başkanları gözaltında. Dosyalarında ciddi bir şey yok. Suç unsurunu gerektiren bir şey görünmüyor. Neden tutuklular bir anlam verilmiyor. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu’nun isyanı bu. Hukuk, adalet ayaklar altında. Devlet her zaman önümüze bir set vuruyor. Milletin iradesine böyle ipotek koymak, milletin kendi iradesiyle seçmiş olduğu belediye başkanlarının tutuklanması çok hukuka uygun değil. Toplum huzur ve barış dili istiyor, kardeşlik istiyor” ifadelerini kullandı.