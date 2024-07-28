Milletvekili Genç, sigorta prim oranlarının belirleme yetkisini eleştirdi

Milletvekili Genç: “Sigorta prim oranlarının belirlenmesi yetkisinin Cumhurbaşkanına devredilmesi, sosyal hukuk devleti ilkesine aykırıdır”

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM kürsüsünde söz alarak vergi kanunları ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin kabul edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

‘SİGORTA PRİM ORANLARININ BELİRLENMESİ YETKİSİNİN CUMHURBAŞKANINA DEVREDİLMESİ SOSYAL HUKUK DEVLETİ İLKESİNE AYKIRIDIR’

Kanun teklifinin 28’nci maddesinde yer alan, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolu için prim oranlarının belirlenmesi yetkisinin Cumhurbaşkanına devrinin anayasal ilkelerle çeliştiğini belirten Milletvekili Genç , “İş kazası ve meslek hastalığı sigortası prim oranının yüzde 2’den yüzde 2,25’e çıkarılmasını öngören bu düzenlemenin gerekçesi açık bir şekilde belirtilmemiştir. Anayasa Mahkemesi’nin sosyal güvenlik hakkına yönelik sınırlamalarının kamu yararına ve ölçülü olması gerektiğine dair kararını dikkate aldığımızda bu prim artışının neden gerekli olduğuna dair bir açıklama yapılmamıştır. Sigorta prim oranlarının belirlenmesi devletin yükümlülüğü ve sorumluluğundadır ancak bu oranların artırılması ya da azaltılması yetkisinin Cumhurbaşkanına devredilmesi sosyal hukuk devleti ilkesine aykırıdır” diye konuştu.

‘YASAMA YETKİSİNİN YÜRÜTME ORGANINA DEVRİ, CİDDİ SORUNLARI DA BERABERİNDE GETİRİR’

Yasama yetkisinin yürütme organına devrinin ciddi sorunlara yol açacağına dikkat çeken Milletvekili Genç, “Sosyal güvenlik prim oranlarının artırılmasının gerekçesi nedir? İş kazası ve meslek hastalığı sigortası kolunun aktüaryal dengesinin ne olduğu hakkında bir etki analizi yapılmış mıdır? Bu soruların cevabı ne yazık ki maddenin gerekçesinde bulunmamaktadır. Bu soruların yanıtlanması ve düzenlemenin daha şeffaf bir şekilde ele alınması gerekmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıkları işçilerin yaşamlarını ve sağlıklarını doğrudan etkileyen ciddi konulardır ve bunları çözmek adına atılan adımların da adil ve makul olması gerekmektedir. Sigorta prim oranlarının artırılması istihdamı olumsuz etkileyebilecektir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için bu tür prim artışı büyük maliyetler doğurabilir” ifadelerini kullandı.

İş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili tedbirlerin artırılması gerektiğini belirten Genç “Bu teklifle iş kazası ve meslek hastalığı sigortası prim oranının artırılması işverenler üzerinde ek bir mali yük getirecektir. Bu yükün işletmeler üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulmalı daha kapsamlı analizlerle hareket edilmelidir. Ayrıca, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için devletin alacağı tedbirler ve denetimlerin de artırılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.