Gazeteci Yakışıklı : 'Kayseri OSB ve KTO yöneticileri sus pus!'

Gazeteci Hacı Yakışıklı, olylar karşısında 'Sus Pus' olmakla suçladığı Kaysei Osb ve Kayseri Ticaret Odası yöneticileri ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

KAYSERİ OSB VE KTO YÖNETİCİLERİ SUS PUS

'Sanayide çalıştırmaya gelince Suriyelileri çalıştırıyorlar, ama olaylar karşısında sahip çıkmaya gelince ortada yoklar!

Kayseri, en huzurlu şehirlerden biridir. İnsanı güzeldir.

Birileri Suriyeliler üzerinden kirli olaylar tezgahladı.

Şehirdeki esnaf, ticaret ve sanayi odaları bu duruma karşı sus pus oldular. Ekmek yedikleri şehrin imajını umursamadılar.

Kayseri’de Organize Sanayi Bölgeleri, Kayseri Ticaret Odaları gibi bir sürü kuruluş var. Ne iş yaparlar? Aidat toplamak dışında bir işleri var mı?

Hükümetin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm çabalarına rağmen Kayseri OSB ve KTO yöneticileri adeta bu icraatları alttan alta baltalıyor.

Başkan Erdoğan tüm gücüyle mazlumları korurken, Kayseri’deki sanayi yöneticileri sus pus oluyor.

Benim de şehrim olan güzel Kayserim bunların elinde oyuncak oluyor.

Yazıktır, günahtır.'