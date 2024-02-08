Vekil Cıngı ve Vekil Özsoy, Dünya Kayserililer Günü programına katıldı

Yeni yılın 38'inci gününde Erciyes Kayserililer Yardımlaşma Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 'Dünya Kayserililer Günü' programına AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy da katıldı.

Vekil Cıngı ve Vekil Özsoy, Dünya Kayserililer Günü programına katıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Erciyes Kayserililer Yardımlaşma Dayanışma Derneği’nin her yılın 38’inci gününde düzenlemiş olduğu geleneksel ‘Dünya Kayserililer Günü’ buluşma programına katılarak Ankara’da ikamet eden Kayserililer ile bir araya geldi.
Organizasyonun düzenlenmesinde Erciyes Kayserililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Bekir Yıldız’a, yönetim kurulu üyelerine ve tüm hemşehrilerine teşekkür eden Vekil Özsoy, tüm hemşehrilerinin Dünya Kayserililer Günü’nü kutladı.

1ha

Bakmadan Geçme

Polis aracına çarpıp pastane kurşunlayan suç makineleri yakalandı
Polis aracına çarpıp pastane kurşunlayan suç makineleri yakalandı
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, KAYÜ OSB MYO'da incelemelerde bulundu
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, KAYÜ OSB MYO'da incelemelerde bulundu
Melikgazi'den teknoloji üreten öğrencilere 2,5 milyon TL destek
Melikgazi'den teknoloji üreten öğrencilere 2,5 milyon TL destek
Talas'ta Yücel Arzen konseri
Talas'ta Yücel Arzen konseri
Kayserili depremzedelere 470 milyon 349 bin TL ödeme yapıldı
Kayserili depremzedelere 470 milyon 349 bin TL ödeme yapıldı
Abdullah Bağceci Cami Miraç Gecesi'nde açıldı
Abdullah Bağceci Cami Miraç Gecesi'nde açıldı