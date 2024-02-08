Vekil Cıngı ve Vekil Özsoy, Dünya Kayserililer Günü programına katıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Erciyes Kayserililer Yardımlaşma Dayanışma Derneği’nin her yılın 38’inci gününde düzenlemiş olduğu geleneksel ‘Dünya Kayserililer Günü’ buluşma programına katılarak Ankara’da ikamet eden Kayserililer ile bir araya geldi.

Organizasyonun düzenlenmesinde Erciyes Kayserililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Bekir Yıldız’a, yönetim kurulu üyelerine ve tüm hemşehrilerine teşekkür eden Vekil Özsoy, tüm hemşehrilerinin Dünya Kayserililer Günü’nü kutladı.