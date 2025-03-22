Polatlı 1926 Spor - Erciyes 38 FK: 3-1
Erciyes 38 FK, Ankara deplasmanında karşılaştığı Polatlı 1926 Spor'a 3-1'lik skorla yenildi.
TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta orta sıralarda yer alan Erciyes 38 FK, bugün deplasmanda Polatlı 1926 Spor’a konuk oldu. Ev sahibi takım, ilk yarının uzatma dakikalarında öne geçti. İkinci yarıya 1-0 geride başlayan Erciyes 38 FK, on kişi kalan rakibinin 84’te farkı ikiye çıkartmasına engel olamadı. Son dakikalarda farkı 1’e düşüren Kayseri ekibi, uzatmalarda bir gol daha yiyerek maçı 3-1’lik skorla kaybetti.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAD: Polatlı İlçe
HAKEMLER: İbrahim Elmas, Emrah Türkyılmaz, Halil Aslandağ
POLATLI 1926 SPOR: Tunahan - Uğur, Osman, Ömer, Berkay, Tayfun (Dk. 90 Yılmaz), Mücahit Emre (Dk. 77 Buğra), Mert Kabasakal, Mert Kurt, Baran, Batuhan (Dk. 88 Arda)
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak - Muhammed (Dk. 46 Ayhan), İsmail, Uğur (Dk. 20 Yaşar), Berkay (Dk. 74 Taha Özgür), Ahmet, İsmet Yazgan (Dk. 68 Gürkan), Enes Erol, Hüseyin Ekici, Oğuzhan (Dk. 46 Hüseyin Fıstıkcı), Tayyib
GOLLER:
Dk. 45+2 Osman, Dk. 84 ve 90+5 Baran (Polatlı 1926 Spor)
Dk. 90+2 Enes Erol (Erciyes 38 FK)
KIRMIZI KART: Mert Han Kurt Dk. 66 (Polatlı 1926 Spor)