ERÜ'de 11. Tiyatro Festivali Perdelerini Açtı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tiyatro Kulübü Deneme Sahnesi (ETAK) tarafından düzenlenen 11.  Tiyatro Festivali, Retro Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen 'Geleneksel Türk Tiyatrosu' adlı oyun ile tiyatro severlere perdelerini açtı.

ERÜ'de 11. Tiyatro Festivali Perdelerini Açtı

ERÜ Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik aralarında “Gitarını Kap Gel” etkinliğinin düzenlendiği festivalin ilk gününde Retro Tiyatro Topluluğu tarafından yönetmenliğini Gülesin Gelenbevi’nin üstlendiği “Geleneksel Türk Tiyatrosu” adlı tiyatro ve "Pandomim" gösterisi sergilendi.

1 hafta boyunca devam edecek olan festivalde; birçok tiyatro topluluğu tarafından çeşitli tiyatro gösterileri seyirci ile buluşacak.

Haber Merkezi

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