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Milletvekili Genç: 'Yeşilkent Mahallesi için gerekli düzenlemeleri acilen hayata geçirin'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç: 'Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere yetkili tüm kurumlara çağrımdır: Yeşilkent Mahallesi'nin bu haklı talebine kulak verin, gerekli düzenlemeleri acilen hayata geçirin' dedi.

Milletvekili Genç: 'Yeşilkent Mahallesi için gerekli düzenlemeleri acilen hayata geçirin'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Sarız ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi’nin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Milletvekili Genç: “Seçim bölgem Kayseri’nin Sarız ilçesine bağlı Yeşilkent mahallesi muhtarı Kerim Bozdoğan ile görüştüm. Muhtarımız, mahalle halkının uzun süredir yaşadığı ciddi bir sorunu iletti. Kahramanmaraş-Kayseri yoluna bağlanan köy yolunun kesişim noktasında ne bir alt geçit ne de uyarı ışığı bulunmakta. Bu nedenle özellikle kış aylarında kaza riski katlanarak artıyor. Köylüler, hayvanlarını meraya geçirmek isterken can güvenliklerinden endişe duyuyor. Yine aynı noktada ışıklandırma ve uyarı sistemlerinin olmaması, gece saatlerinde görüş mesafesini düşürerek sürücüler için de büyük tehlike yaratıyor. Buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere yetkili tüm kurumlara çağrımdır: Yeşilkent Mahallesi’nin bu haklı talebine kulak verin, gerekli düzenlemeleri acilen hayata geçirin” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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