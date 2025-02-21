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Milletvekili Hulusi Akar, Bakü'de önemli temaslarda bulundu

Ak Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, kardeş ülke Azerbaycan'da gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde önemli temaslarda bulundu.

Milletvekili Hulusi Akar, Bakü'de önemli temaslarda bulundu

Akar, Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Ziyafet Askerov ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Akar, temasları sırasında yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Azerbaycan iki öz kardeştir. Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kederde ve kıvançta bir ve beraberdir. Can dostlarımızla Bakü'de buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alındı.

Savunma Bakanı Zakir Hasanov, ziyaretin Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Kardeş Türkiye ile savunma alanında işbirliğimizi daha da ileriye taşımak için kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Milli Meclis Başkan Yardımcısı Ziyafet Askerov ise, "Türkiye'nin desteği her zaman yanımızda. Birlikte güçlüyüz ve birlikte başaracağız" dedi.

Akar’ın Azerbaycan’daki temaslarının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da pekişmesi bekleniyor.

 

Haber Merkezi

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