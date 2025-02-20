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  • AK Parti Kayseri'den 3 bin 917 kişilik grupla Ankara'ya gidiyor

AK Parti Kayseri'den 3 bin 917 kişilik grupla Ankara'ya gidiyor

Kongreye katılmak üzere Kayseri'den yola çıkacak olan partililer, 22 Şubat akşamı saat 22.00'de Kayseri Tren Garı'nda buluşacak. Kongreye katılım sağlayacak olan yaklaşık 3 bin 917 kişilik grup, trenle Ankara'ya hareket edecek.

AK Parti Kayseri'den 3 bin 917 kişilik grupla Ankara'ya gidiyor

Konuya ilişkin AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, “AK Parti Kayseri  Erciyes'in cesur evlatları, Milletin ve Ümmetin yiğit lideriyle buluşmaya hazırlanıyor. Dava yolunda kutlu bir yürüyüş başlıyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, 23 Şubat Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kongreye katılmak üzere Kayseri'den yola çıkacak olan partililer, 22 Şubat akşamı saat 22.00'de Kayseri Tren Garı'nda buluşacak. 

Kongreye katılım sağlayacak olan yaklaşık 3 bin 917 kişilik grup, trenle Ankara'ya hareket edecek. Konuya ilişkin AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, “AK Parti Kayseri  Erciyes'in cesur evlatları, Milletin ve Ümmetin yiğit lideriyle buluşmaya hazırlanıyor. Dava yolunda kutlu bir yürüyüş başlıyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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