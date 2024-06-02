Milletvekili İsmail Özdemir: 'Resmi olmayan verilerle irade beyan etmek mümkün değildir'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Pınarbaşı’ndaki seçimlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Deniz Yağan’ın, resmi olmayan sonuçlara göre 215 oy farkla önde olduğunu, resmi olmayan sonuçlarla irade beyan etmenin mümkün olmadığını söyleyerek “Pınarbaşılı hemşerilerimiz demokratik iradelerini ortaya koymuştur. Islak imzalı oylar sisteme henüz girmeye başlamıştır. İlave olarak geçersiz oylarla ilgili ilk bulgular 300’ün üzerinde olduğunu işaret etmektedir. MHP Kayseri İl başkanımız ve MHP Pınarbaşı İlçe Başkanımız ve teşkilatımızla seçimleri MHP Pınarbaşı ilçe teşkilatımızda takip etmeye devam ediyoruz. Pınarbaşılı hemşerilerimiz müsterih olsun, ilçemizin huzurunu koruyarak neticeleri takip etmeye devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ilk tespitlerimize göre CHP, resmi olmayan sonuçlara göre 215 oy önde görünmektedir. Bununla beraber yine resmi olmayan sonuçlara göre 435 geçersiz oy parti müşahitlerimiz tarafından tespit edilmiştir. Ayrıca ilçe seçim kurulunda sistem arızası olduğu seçimleri takip eden tüm siyasi partilerin de malumudur. MHP olarak Pınarbaşılı hemşerilerimizin demokratik iradelerini koruma konusunda kararlılıkla, sabırla ve sükunetle süreci takip ediyoruz” şeklinde konuştu.